I viaggiatori | il film Sky Original debutta in anteprima ad Alice nella città

(Di sabato 1 ottobre 2022) Sarà presentato inadil 22 ottobre ISkydi Ludovico Di Martino. Una storia d’avventura che vede come protagonisti un gruppo di ragazzi che, grazie a una strana macchina del tempo, viaggeranno fino al 1939,Roma fascista di Benito Mussolini. Prodotto da Sky Studios e Groenlandia, Iè tra i progetti prossimamente in uscita targati Sky. La pellicola, che riunisce un cast di giovani interpreti e alcuni tra i volti più amati del piccolo schermo, sarà presentata inpresso il Festival. La proiezione che avrà luogo in occasione della manifestazione ...

Think_movies : “I Viaggiatori”: il film sky di Ludovico Di Martino in anteprima ad Alice nella Città - giasausource : NEWS ??Il film I VIAGGIATORI sarà presentato al festival #AliceInCittà a Roma il 22 OTTOBRE. Nel film Gianmarco Sau… - Teleblogmag : Un gruppo di ragazzi si trova intrappolato nella Roma fascista del 1939. #iviaggiatori #alicenellacitta #skycinema… - SkyTG24 : I Viaggiatori, il film Sky Original presentato in anteprima al Festival Alice nella città -

Sky Tg24

approfondimento Ryan Gosling e Margot Robbie sul set del nuovodi Ocean's Eleven La collezione ... punto di riferimento per iinternazionali. Il giovanissimo Guccio Gucci entra in ...Per dirla tutta, Cuore selvaggio non mi era piaciuto per niente, mentre di Strade perdute,... sbandati, gangster, semplicioni, barboni, prostitute, adulti in difficoltà,senza meta, ... I Viaggiatori, il film Sky Original presentato in anteprima al Festival Alice nella città In occasione dell’uscita di Hocus Pocus 2 e dell’attesissimo ritorno delle famigerate sorelle Sanderson, i viaggiatori di Airbnb avranno l’opportunità unica di trascorrere una notte nel loro famoso e ...Esiste un luogo dove i viaggiatori si sentono liberi, con tanta voglia di esplorare. Esiste un luogo dove vivere avventure straordinarie, storie da film: ci si tuffa nel mare più salato del mondo sfid ...