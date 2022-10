(Di sabato 1 ottobre 2022)hanno diffuso un, rilanciato dall'ufficio del Presidente Volodymyr Zelensky, in cui due soldatilanazionale all'ingressocittadina di, in corrispondenza del segnale che indica la località. Il comando orientale di Kiev ha spiegato che sono in via di attuazione «misure di stabilizzazione»

Tg3web : Dopo l'astensione della Cina, solo il veto della Russia ha impedito al Consiglio di sicurezza dell'Onu di approvare… - rulajebreal : I militari russi costringono gli ucraini a votare, sotto tiro, per un “referendum” farsa. Ecco la quintessenza dell… - lc71488535 : RT @LaStampa: I militari ucraini entrano a Lyman e sventolano la bandiera: il video della liberazione - LaStampa : I militari ucraini entrano a Lyman e sventolano la bandiera: il video della liberazione - codeghino10 : RT @Tg3web: Dopo l'astensione della Cina, solo il veto della Russia ha impedito al Consiglio di sicurezza dell'Onu di approvare una risoluz… -

Mosca, che aveva dichiarato di considerare possibili attacchicontro questi territori " ... Mentre la Casa Bianca ha annunciato che iamericani in Europa sono pronti a qualsasi ......subito precisato che i paesi della Nato non riconosceranno mai le annessioni dei territori... nessuna variazione dei piani. " Gli Usa non vedono al momento indicazioni del possibile ...Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato nella giornata di ieri un disegno di legge che approva altri 12,4 miliardi di dollari per sostenere l’Ucraina. Lo riporta la Casa Bianca in un ...DALLA NOSTRA INVIATA MEDYKA (Confine Polonia-Ucraina) — «Lyman è ucraina». Si stringe l’assedio intorno alla cittadina della regione di Donetsk, considerata uno snodo cruciale per il controllo della ...