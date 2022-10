I mercati finanziari sono prevedibili? L’ultimo esempio è arrivato il giorno dopo le elezioni (Di sabato 1 ottobre 2022) I mercati finanziari non sono imprevedibili e pazzi, sono solo capaci di leggere le “conseguenze” di ogni fatto economico, politico e sociale con largo anticipo rispetto anche ai più autorevoli analisti ed opinionisti. Che non ne indovinano una! In oltre trenta anni che frequento questo mondo, si contano sulle dita di una mano, le previsioni centrate su eventi in larga parte annunciati. Con il senno di poi tutti bravi ma un mercato finanziario si può definire prevedibile se riesco a fare previsioni riguardo alla variazione dei prezzi di quell’attività finanziaria in un determinato arco temporale che risultano affidabili in una percentuale di casi che hanno rilevanza statistica. L’ultimo esempio lo abbiamo avuto questa settimana. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Inonime pazzi,solo capaci di leggere le “conseguenze” di ogni fatto economico, politico e sociale con largo anticipo rispetto anche ai più autorevoli analisti ed opinionisti. Che non ne indovinano una! In oltre trenta anni che frequento questo mondo, si contano sulle dita di una mano, le previsioni centrate su eventi in larga parte annunciati. Con il senno di poi tutti bravi ma un mercatoo si può definire prevedibile se riesco a fare previsioni riguardo alla variazione dei prezzi di quell’attivitàa in un determinato arco temporale che risultano affidabili in una percentuale di casi che hanno rilevanza statistica.lo abbiamo avuto questa settimana. ...

