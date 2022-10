I lampioni costano troppo Led contro il caro energia - Cronaca - lanazione.it

Nazione_Prato : I lampioni costano troppo Led contro il caro energia -

Il Comune sta sostituendo le lampade delle due torri faro lungo la tangenziale. E 3500 lampadine pubbliche: il risparmio sulla bolletta sarà del 50 per ...Le sole pompe di sollevamentoad Augusta, con gli attuali costi energetici, 700 mila euro ... con via Principe Umberto in cui solo alcunipotrebbero restare accesi dopo l'una di notte. I lampioni costano troppo Led contro il caro energia Il Comune sta sostituendo le lampade delle due torri faro lungo la tangenziale. E 3500 lampadine pubbliche: il risparmio sulla bolletta sarà del 50 per cento ...Per la Provincia sono 4 milioni di costi aggiuntivi per i 54 istituti superiori sparsi sul territorio. Il presidente Gandolfi: questo vanifica ogni nostro sforzo per risparmiare ...