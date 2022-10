Higuain scoppia in lacrime dopo la vittoria dell’Inter Miami: il motivo | VIDEO (Di sabato 1 ottobre 2022) E’ una stagione magica per Gonzalo Higuain, l’attaccante dell’Inter Miami continua a scatenarsi in MLS. La stagione del Pipita è stata di alto livello, l’ex Juventus si è messo in mostra con gol e grandi giocate. E’ ancora un calciatore con un grande fiuto per il gol. L’argentino è risultato ancora decisivo nella penultima giornata della regular season, l’Inter Miami ha vinto contro il Toronto di Criscito, Bernardeschi e Insigne. Il gol decisivo dell’argentino è arrivato all’86’. Higuain ha messo a segno cinque gol nelle ultime quattro giornate ed è in grado di risultare determinante per la qualificazione ai playoff. Nel post partita Higuain è scoppiato in lacrime: “è una partita molto difficile da spiegare perché ho provato emozioni contrastanti. ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 1 ottobre 2022) E’ una stagione magica per Gonzalo, l’attaccantecontinua a scatenarsi in MLS. La stagione del Pipita è stata di alto livello, l’ex Juventus si è messo in mostra con gol e grandi giocate. E’ ancora un calciatore con un grande fiuto per il gol. L’argentino è risultato ancora decisivo nella penultima giornata della regular season, l’Interha vinto contro il Toronto di Criscito, Bernardeschi e Insigne. Il gol decisivo dell’argentino è arrivato all’86’.ha messo a segno cinque gol nelle ultime quattro giornate ed è in grado di risultare determinante per la qualificazione ai playoff. Nel post partitato in: “è una partita molto difficile da spiegare perché ho provato emozioni contrastanti. ...

