Highlights e gol Liverpool-Brighton 3-3, Premier League 2022/2023 (VIDEO) (Di sabato 1 ottobre 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Liverpool-Brighton 3-3, match valevole per la nona giornata della Premier League 2022/2023. Si chiude con un punto in trasferta ad Anfield la prima partita in Inghilterra di mister Roberto De Zerbi. Tripletta per Trossard. I Reds continuano a soffrire in questo inizio di stagione. SportFace.

