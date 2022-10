Highlights e gol Colonia-Borussia Dortmund 3-2, Bundesliga 2022/2023 (VIDEO) (Di sabato 1 ottobre 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Colonia-Borussia Dortmund, sfida valida per l’ottava giornata della Bundesliga 2022/2023. Caduta rumorosa per gli uomini di Terzic, che dopo aver chiuso in vantaggio per 0-1 grazie alla rete di Brandt, nella ripresa subiscono la rimonta dei padroni di casa, che segnano con Kainz, Tigges e Ljubicic. Nel finale arriva l’autogol di Schmitz, ma il risultato non cambia più. Ecco quindi le migliori azioni della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Ilcon glidi, sfida valida per l’ottava giornata della. Caduta rumorosa per gli uomini di Terzic, che dopo aver chiuso in vantaggio per 0-1 grazie alla rete di Brandt, nella ripresa subiscono la rimonta dei padroni di casa, che segnano con Kainz, Tigges e Ljubicic. Nel finale arriva l’autogol di Schmitz, ma il risultato non cambia più. Ecco quindi le migliori azioni della partita. SportFace.

