Heartbreak High, la recensione: la risposta australiana a Sex Education è più estrema e irriverente (Di sabato 1 ottobre 2022) La recensione di Heartbreak High: il reboot della serie australiana anni '90 si arricchisce di sesso, droga e rock and roll. Per chi pensava che l'universo delle serie teen fosse dominato solo dalla rappresentanza americana, seguita a ruota da quella inglese, arriva la risposta dell'Australia che non ci sta ad essere relegata ad effetti speciali, lande desolate e vasti paesaggi. I teenager dell'ex colonia britannica sono arrabbiati e fluidi tanto come i loro coetanei inglesi e americani e faremo la loro approfondita conoscenza grazie alla recensione di Heartbreak High, reboot della serie australiana anni '90, creata da Hannah Carroll Chapman su Netflix, che qui acquisisce un carattere irriverente alla Sex

