Hanno prodotto delle hit senza tempo | li riconoscete? Ecco che fine hanno fatto

rulajebreal : La copertina di @TheEconomist #Brexit: storia di un disastro annunciato. 6 anni dopo che la destra ???? prometteva… - FalvoGianluca : RT @attiliolioi: @GenCar5 Purtroppo hanno creato un sistema regionale meschino che ha prodotto solo disastri.Pletora amministrativa e buroc… - VerdeVetriolo : @NotaMatte @ghibellino01 @lorepregliasco ‘Vecchidimmmerda’ saranno i tuoi, ragazzetto. Se tu hai genitori e nonni s… - r3ady_player1 : Alla fine Stadia ha chiuso. Il rammarico lo si ha perché la piattaforma era valida, chi ci lavorava era valido. Ciò… - SilvanaBuonoco2 : @PoliticaPerJedi È un prodotto di grillo.Letta ha immaginato che fosse attrattivo per elettori 5s.Che non hanno mai… -

Il Manifesto

I tifosi dell'Aquila calciopreso spunto da L'estate sta finendo per realizzare un coro a sostegno della squadra di casa, che è stato poi ripreso da tantissime altre tifoserie italiane (in ...Comune di Pistoia, Pro Loco di Le Piastre e Publiacquapresentato questa mattina la fine dell'intervento di riqualificazione della Fontana del ... la promozione delsi univa ad un bene ... Gli incendi in estate hanno prodotto 6,4 tonnellate di carbonio | il manifesto Lo stabilimento di Spartanburg ha concluso il mese di settembre con due importanti traguardi. All’inizio del mese scorso, la fabbrica della Carolina del Sud ha prodotto la 6.000.000ª BMW costruita neg ...