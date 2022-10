Ha ragione Cantona | gli sportivi pensino ad allenarsi

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 1 ottobre 2022) Non se ne poteva più. E anche voi, ammettetelo, non ne potevate più. Avete persino finto di esaltarvi per la vittoria farsa contro l’Inghilterra, in quel ridicolo torneo in cui noi, vecchi amanti del brivido, ci permettiamo persino di fare giocare Harry Maguire. La pausa dei campionati è una punizione che non meritiamo, peggio degli editoriali sul Guardian in cui Saviano ci spiega il pericolo fascismo, per intenderci. La Nations League è un placebo che non lenisce il dolore per l’assenza della Premier League e – ve lo concedo – della Serie A. Più deprimenti di giornali e sitiitaliani che devono trasformare in notizia il nulla, sono le polemiche sui social di chi cerca di spiegare ai giornalicome dovrebbero concepire le loro prime pagine: “Perché non danno più spazio alla pallavolo?!?”, “Le lacrime di Federer e Nadal meritavano ...