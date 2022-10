“Ha deciso di abbandonare” GF Vip 7 | ufficiale | Marco Bellavia si ritira | televoto annullato

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 1 ottobre 2022), la notizia arriva in modo chiaro e tondo. Chiuso ufficialmente il, il comunicato è arrivato per il pubblico di fan e tira in ballo il nome di uno dei concorrenti più discussi. Tutto è accaduto dopo l’appello in diretta di Alfonso Signorini.si. Sessione chiusa al: il pubblico ha modo di leggerlo sul sitodel programma.era uno dei tre nominati, insieme a Giaele De Donà e Giovanni Ciacci, ma per il vippone l’avventura al GF Vip finisce qui. Leggi anche: “Voglio tornare nella Casa”. Alfonso Signorini, arriva l’appello di un ex vippone: “Oggi vivo con 1000 euro al mese…”si ...