"Guerra civile permanente". Delirio sulla Meloni, Sallusti zittisce la Braidotti | Video (Di sabato 1 ottobre 2022) La discussione su Giorgia Meloni si accende in studio da Lilli Gruber a Otto e mezzo, nella puntata del 30 settembre, tra Alessandro Sallusti e la professoressa Rosi Braidotti. Secondo la docente di filosofia, il fatto che la leader di Fratelli d'Italia "si sia allineata con la linea economica dell'Europa e di Mario Draghi", vuol dire che "deve concedere al suo elettorato di estrema destra qualcosa, quindi i diritti civili". "È la formula di Steve Bannon e di Donald Trump, già sperimentata negli Stati Uniti", attacca la Braidotti. "È una formula di Guerra civile permanente, è una formula divisiva". Qui lo scontro tra Alessandro Sallusti e Rosi Braidotti a Otto e mezzo Ma il direttore di Libero, riporta le cose su un terreno ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) La discussione su Giorgiasi accende in studio da Lilli Gruber a Otto e mezzo, nella puntata del 30 settembre, tra Alessandroe la professoressa Rosi. Secondo la docente di filosofia, il fatto che la leader di Fratelli d'Italia "si sia allineata con la linea economica dell'Europa e di Mario Draghi", vuol dire che "deve concedere al suo elettorato di estrema destra qualcosa, quindi i diritti civili". "È la formula di Steve Bannon e di Donald Trump, già sperimentata negli Stati Uniti", attacca la. "È una formula di, è una formula divisiva". Qui lo scontro tra Alessandroe Rosia Otto e mezzo Ma il direttore di Libero, riporta le cose su un terreno ...

AntuanDeLaSegh : RT @barbybongioanni: 5 anni fa, quando Mattarella ringraziava Putin per le sue operazioni in Ucraina, volte a sedare questa 'guerra civile'… - RodiesDjango : RT @barbybongioanni: 5 anni fa, quando Mattarella ringraziava Putin per le sue operazioni in Ucraina, volte a sedare questa 'guerra civile'… - SimoneCosimi : @alex_orlowski Al giorno 219 di una guerra folle e sanguinosa, ancora caldi di 4 referendum farsa e di un’annession… - francescamir48 : RT @barbybongioanni: 5 anni fa, quando Mattarella ringraziava Putin per le sue operazioni in Ucraina, volte a sedare questa 'guerra civile'… - leftsnoopy : RT @mariobianchi18: Il #1ottobre 1949 dopo 20 anni di guerra civile #MaoZedong proclama la nascita della #RepubblicaPopolareCinese. Un even… -