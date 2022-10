Grande Fratello Vip, il televoto è stato chiuso: Marco Bellavia viene fatto ritirare? (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Grande Fratello Vip ha ufficialmente chiuso il televoto. Sul sito ufficiale – se si prova a votare – viene scritto che la sessione è stata chiusa. Un annuncio anomalo dato che generalmente il televoto viene chiuso in diretta dal conduttore. Questo significa che uno dei tre nominati (Marco Bellavia, Giaele De Donà, Giovanni Ciacci) potrebbe essere stato squalificato o si è ritirato. Grande Fratello Vip, le parole di Signorini Il pensiero ovviamente va subito a Marco Bellavia ed a quell’annuncio fatto in diretta da Alfonso Signorini. “Marco Bellavia ha fatto un ... Leggi su biccy (Di sabato 1 ottobre 2022) IlVip ha ufficialmenteil. Sul sito ufficiale – se si prova a votare –scritto che la sessione è stata chiusa. Un annuncio anomalo dato che generalmente ilin diretta dal conduttore. Questo significa che uno dei tre nominati (, Giaele De Donà, Giovanni Ciacci) potrebbe esseresqualificato o si è ritirato.Vip, le parole di Signorini Il pensiero ovviamente va subito aed a quell’annuncioin diretta da Alfonso Signorini. “haun ...

emmabonino : Spadaccia è stato per me un fratello più grande e credo sia stato così per molti altri radicali. Con Marco Pannel… - GrandeFratello : Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi pre… - GrandeFratello : Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata… - desyconlay : quest’anno il grande fratello voleva sensibilizzare l’italia a mille argomenti importanti e invece sapete che ha fa… - Gfvip815739051 : @VincenzoDeFazi4 Mi dispiace dirti che hai visto un altro grande fratello... ma vedo l'hashtag e capisco tutto -