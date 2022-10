Grande Fratello Vip, Adriana Volpe vuota il sacco sui concorrenti della nuova edizione: "Elenoire e Carolina sono le due..." (Di sabato 1 ottobre 2022) L'ex opinionista Adriana Volpe a ruota libera sui concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di sabato 1 ottobre 2022) L'ex opinionistaa ruota libera suisettimadelVip.

emmabonino : Spadaccia è stato per me un fratello più grande e credo sia stato così per molti altri radicali. Con Marco Pannel… - GrandeFratello : Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi pre… - GrandeFratello : Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata… - MariaflaviaE : @Parpiglia Contenta per lei ma spero che anche come autore o collaboratore del grande Fratello prendiate provvedime… - ero856 : @lucatelese Telese questa è la tua cazzo di Europa. Il Re è nudo ma voi sinistri negherete fino alla morte. In 30 a… -