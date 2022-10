Grande Fratello Vip 7, sapete Antonino Spinalbese che titolo di studio ha? Non lo immaginereste mai! (Di sabato 1 ottobre 2022) Antonino Spinalbese è un famoso hair stylist. Ma sapete qual è il suo titolo di studio? Di certo vi stupirà! Antonino Spinalbese è uno dei volti maggiormente noti dell'attuale mondo televisivo. Il merito è di Alfonso Signorini che l'ha voluto all'interno del reality show più forte di Canale 5: il Grande Fratello Vip. Proprio qui l'ex di Belen Rodriguez si sta facendo conoscere dividendo il pubblico a casa: ci sono molti che lo amano per il suo carattere dolce e introverso, altri che invece non lo sopportano tanto, anche alla luce della sua relazione finita con la Rodriguez. A proposito di quest'ultima, la loro storia è stata particolarmente intensa e iniziata grazie ad alcuni amici in comune che li hanno fatti incontrare. Belen e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 1 ottobre 2022)è un famoso hair stylist. Maqual è il suodi? Di certo vi stupirà!è uno dei volti maggiormente noti dell'attuale mondo televisivo. Il merito è di Alfonso Signorini che l'ha voluto all'interno del reality show più forte di Canale 5: ilVip. Proprio qui l'ex di Belen Rodriguez si sta facendo conoscere dividendo il pubblico a casa: ci sono molti che lo amano per il suo carattere dolce e introverso, altri che invece non lo sopportano tanto, anche alla luce della sua relazione finita con la Rodriguez. A proposito di quest'ultima, la loro storia è stata particolarmente intensa e iniziata grazie ad alcuni amici in comune che li hanno fatti incontrare. Belen e ...

