Gran Bretagna: Molly Russell si è suicidata a 14 anni per gli “effetti negativi dei contenuti online”. Tra i colpevoli Instagram e Pinterest (Di sabato 1 ottobre 2022) Dopo un’udienza di due settimane, l’inchiesta del coroner Andrew Walker ha confermato la responsabilità dei social media Leggi su lastampa (Di sabato 1 ottobre 2022) Dopo un’udienza di due settimane, l’inchiesta del coroner Andrew Walker ha confermato la responsabilità dei social media

