GP Thailandia | Libere 4 | ancora Zarco | di nuovo Pramac davanti

(Di sabato 1 ottobre 2022) Un solo acuto diverse nelle prime quattro sessioni cronometrate di questo appuntamento valido per il Motomondiale 2022. Dopo aver visto primeggiare la Honda di Marc Marquez nelle1, si è registrato un incredibile assolo delle dueRacing che hanno cannibalizzato tutte le altre prove. Dopo aver conquistato le2 e visto il compagno di squadra Jorge Martin vincere le3, il GPnelle4 ha incoronato nuovamente Johanncome dominatore della sessione. Secondo Jack Miller su Ducati, terzo Marco Bezzecchi su VR46 Racing Team, a provare in via definitiva che la flotta di Borgo Panigale va fortissima su questo circuito. Ora spazio alle qualifiche. GP4: la classifica finale ...

Peccato per il giapponese che aveva cominciato il week end thailandese con il secondo miglior tempo del venerdì e il sesto complessivo, alla fine di tutte le. GP, la griglia di ...In condizioni simili si suda da fermi, figuriamoci in sella a una Desmosedici che va a oltre 300 km/h A un quarto d'ora dalla fine dell'ultimo turno di provedel Gran Premio di, ...BURIRAM - E' di Johann Zarco il miglior tempo nelle prove libere 4 al Gran Premio di Thailandia, valevole per la sedicesima tappa del Mondiale 2022 MotoGp. Il pilota francese del team Pramac, sul circ ...BURIRAM - E' di Jorge Martin il miglior tempo nelle prove libere 3 al Gran Premio di Thailandia, valevole per la sedicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Il pilota spagnolo, sul circuito di Burir ...