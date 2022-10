GP Thailandia: Bezzecchi conquista la sua prima pole (Di sabato 1 ottobre 2022) Il debuttante italiano Marco Bezzecchi ha mostrato sprazzi di velocità per tutto il 2022, guidando la sua Ducati 2021 in prima fila in una qualifica sul bagnato/asciutto al Mugello e conquistando il primo podio ad Assen prima della pausa estiva. In una qualificazione serrata a Buriram, Bezzecchi ha infranto il record sul giro esistente conquistando L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lorenzo salterà altre due gare motociclistiche Risultati Moto3 e Moto2 Gp Qatar 2020 Marc Marquez fuori dalle corse per 2-3 mesi Pierre Gasly vince a Monza, avanti a Sainz e Stroll Williams avrà il cambio della Mercedes dal 2022: collaborazione più stretta WEC, 6 Ore di Spa: pole per ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Il debuttante italiano Marcoha mostrato sprazzi di velocità per tutto il 2022, guidando la sua Ducati 2021 infila in una qualifica sul bagnato/asciutto al Mugello endo il primo podio ad Assendella pausa estiva. In una qualificazione serrata a Buriram,ha infranto il record sul giro esistentendo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lorenzo salterà altre due gare motociclistiche Risultati Moto3 e Moto2 Gp Qatar 2020 Marc Marquez fuori dalle corse per 2-3 mesi Pierre Gasly vince a Monza, avanti a Sainz e Stroll Williams avrà il cambio della Mercedes dal 2022: collaborazione più stretta WEC, 6 Ore di Spa:per ...

BEZZECCHI DA SOGNO A Buriram festeggia la sua prima pole in top-class. Tre Ducati in prima fila: alle spalle del Bez... Super Bezzecchi in pole, tris Ducati in prima fila #MotoGP #ThaiGP STRAORDINARIO BEZZECCHI Nel GP di Thailandia, Marco Bezzecchi conquista la prima pole position della sua carriera. Bezzecchi e la pole nel GP Thailandia: 'Non me ne ero nemmeno accorto...'