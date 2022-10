GP di Buriram | 6 Desmosedici nei primi 7 posti | Quartararo braccato | la gara sarà italiana

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 1 ottobre 2022) Nel Gran Premio di Thailandia il dominio Ducati è netto, per molti probabilmentequesta ladel sorpasso a Yamaha PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sale l’attesa per il prossimo Gran Premio di MotoGP che si svolgerà in Thailandia sul circuito del, una pista complicata per le Honda come aveva già Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.