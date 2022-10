Governo | Tajani | “In prossimo esecutivo Forza Italia a pari dignità con Lega”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Come ha detto oggi anche Berlusconi abbiamocon la, visto che abbiamo preso gli stessi voti. L’importante però sono i contenuti, non è una questione di poltrone”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di, Antonio, sulla formazione del. Parlando a margine del Villaggio Coldiretti a Milano,ha spiegato che “vuol dire una posizione bilanciata. Questo è importante anche per noi per dare un contributo come anima popolare e anche per l’importanza del ruolo di Silvio Berlusconi”. ?”PerSalvini può fare il ministro di qualsiasi dicastero, deve scegliere lui. Poi chiaramente ...