Governo, Tajani: "In prossimo esecutivo Forza Italia a pari dignità con Lega" (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – "Come ha detto oggi anche Berlusconi abbiamo pari dignità con la Lega, visto che abbiamo preso gli stessi voti. L'importante però sono i contenuti, non è una questione di poltrone". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, sulla formazione del prossimo Governo. Parlando a margine del Villaggio Coldiretti a Milano, Tajani ha spiegato che "pari dignità vuol dire una posizione bilanciata. Questo è importante anche per noi per dare un contributo come anima popolare e anche per l'importanza del ruolo di Silvio Berlusconi". "Per Forza Italia Salvini può fare il ministro di qualsiasi dicastero, deve scegliere lui.

