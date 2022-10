Governo | Meloni | “Ho visto Berlusconi | incontro molto cordiale e costruttivo”

(Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Milano, 1 ott. (Adnkronos) “Ho giàil presidente. E’ stato un. Sono ottimista”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, arrivando al Villaggio Coldiretti a Milano. Perè la prima uscita pubblica dopo il voto di domenica scorsa che ha sancito la vittoria della coalizione di centrodestra. Nel corso del colloquio, che – si legge in una nota congiunta di Fdi e Fi – “si è svolto in un clima di grande collaborazione e unità di intenti”, i due leader hanno ribadito “la soddisfazione per l’affermazione del centrodestra alle elezioni politiche e hanno fatto il punto sull’attuale situazione politica”.e ...

elio_vito : Salvini, leader della Lega che è stata ed è al governo con Draghi e sarà al governo con Meloni protesta e manifesta… - FratellidItalia : Governo, Caiata: Rula Jebreal specula su padre Meloni, si vergogni - PiazzapulitaLA7 : “Meloni è stata scelta da 7,3 milioni di elettori su 46 aventi diritto. Ha piena legittimità a governare. Bisogna p… - erny65491857 : RT @lanf64: Studenti del #Virgilio di #Roma in assemblea sul #fascismo, arrivano #arabinieri: “Mai successo prima”. Il manganello già prim… - derfel83 : RT @Celestinoguada: Ci chiedevamo io e mia moglie, quali vantaggi hanno ottenuto le 3 forze M5S, Lega e FI nel mandare a casa il governo #… -

... Salvini conquista la Rai e nel Pd è la Cambogia: 'Letta non vuole straperdere...' Salvini, il Viminale e l'appoggio esterno al, la Lega si auto - smentisce: 'Alla sicurezza uno di noi'...La leader di Fratelli d'Italia al Villaggio Coldiretti: 'Siamo in costante contatto con iluscente, impegnato in una trattativa molto complessa a livello ...Il leader di Italia Viva addossa a Enrico Letta la responsabilità della vittoria di Giorgia Meloni, e immagina un futuro in cui il suo sarà il primo partito del Paese ...Giorgia Meloni dichiara che l'obiettivo del suo governo sarà "non disturbare chi produce". La leader di Fratelli d'Italia lo dice al Villaggio Coldiretti di Milano spiegando: "La ricchezza la fanno i ...