Governo | Meloni | “Ho visto Berlusconi | incontro molto cordiale e costruttivo”

(Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Milano, 1 ott. (Adnkronos) “Ho giàil presidente. E’ stato un. Sono ottimista”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, arrivando al Villaggio Coldiretti a Milano. Perè la prima uscita pubblica dopo il voto di domenica scorsa che ha sancito la vittoria della coalizione di centrodestra. “In questi giorni ho scelto di limitare le mie uscite pubbliche per dedicarmi anima e corpo ad affrontare i dossier più urgenti che la politica dovrà affrontare nei prossimi mesi” ha affermatodal palco. “Se dovessimo essere chiamati a governare, è chiaro da subito abbiamo in mente di dare risposte valide ed efficaci e le ...

elio_vito : Salvini, leader della Lega che è stata ed è al governo con Draghi e sarà al governo con Meloni protesta e manifesta… - riotta : Sondaggio @IpsosItalia @NPagnoncelli @corriere la popolarità di Mario #Draghi sale ancora, 63%. Leggere la vittoria… - FratellidItalia : Governo, Caiata: Rula Jebreal specula su padre Meloni, si vergogni - GianlucaBertin3 : @spighissimo @cesarebrogi1 Considerando che in questo periodo è una fortuna non avere incarichi di governo,dobbiamo… - balestro_beppe : RT @riotta: Sondaggio @IpsosItalia @NPagnoncelli @corriere la popolarità di Mario #Draghi sale ancora, 63%. Leggere la vittoria di @Giorgia… -

I nomi a rischio nelIntanto mancano pochi giorni all'elezione del presidente del Senato e della Camera. Intanto non si ferma il totoministri per il prossimo. Al momento ...Il confronto tra i due leader prima dell'intervento della presidente di FdI alla kermesse di ...Questo è un lancio di agenzia pubblicato il 01-10-2022 alle 13:48 sul giornale del 03 ottobre 2022 - 0 letture ...Il deputato rieletto Cirielli: "Rispetto la persona anziana, ma è una barzelletta discutere di rischi per la democrazia". No comment di ...