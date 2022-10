Governo, la grana Lombardia nelle trattative del centrodestra. “A Moratti la staffetta con Fontana fu promessa da Berlusconi e Salvini” (Di sabato 1 ottobre 2022) “Adesso pensiamo al Governo, le elezioni per la Lombardia sono dopo, c’è anche il Lazio”. Il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, arrivando sabato mattina al Villaggio Coldiretti a Milano ha provato a togliere dal tavolo la grana più grossa che deve affrontare il centrodestra dopo la vittoria alle elezioni politiche: il prossimo candidato al Pirellone e lo scontro aperto tra Letizia Moratti e Attilio Fontana. Le trattative sulla squadra di Governo a Roma e quelle sul futuro della Lombardia a Milano però finiscono inevitabilmente per intrecciarsi. Certamente ne avranno discusso direttamente Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, durante il faccia a faccia tra i due leader di sabato mattina, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) “Adesso pensiamo al, le elezioni per lasono dopo, c’è anche il Lazio”. Il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, arrivando sabato mattina al Villaggio Coldiretti a Milano ha provato a togliere dal tavolo lapiù grossa che deve affrontare ildopo la vittoria alle elezioni politiche: il prossimo candidato al Pirellone e lo scontro aperto tra Letiziae Attilio. Lesulla squadra dia Roma e quelle sul futuro dellaa Milano però finiscono inevitabilmente per intrecciarsi. Certamente ne avranno discusso direttamente Giorgia Meloni e Silvio, durante il faccia a faccia tra i due leader di sabato mattina, che ...

