Governo, ecco il toto-nomi per i ministri: sale Belloni (Di sabato 1 ottobre 2022) Per i ministri del Governo, è tempo di nomi. Spunta Moratti alla Salute, mentre Salvini punta al bis al Ministero dell’Interno Un nuovo Governo di centrodestra si profila all’orizzonte. Giorgia Meloni è impegnata a intrattenere contatti e incontri. Tutto mirato a risolvere uno dei punti chiave del nuovo Governo, ovvero il risiko relativo ai ministri. Per ora, il presidente del Consiglio non si è espresso, ma i nomi escono fuori a tutto andare. Le ultime indiscrezioni confermano l’intenzione del leader di via della Scrofa di puntare alla Farnesina. L’idea è quella di un proprio candidato autorevole possibilmente donna (in pole resta Elisabetta Belloni) così da poter dare una propria impronta alla politica estera. L’azzurro Antonio Tajani, dunque, ... Leggi su zon (Di sabato 1 ottobre 2022) Per idel, è tempo di. Spunta Moratti alla Salute, mentre Salvini punta al bis al Ministero dell’Interno Un nuovodi centrodestra si profila all’orizzonte. Giorgia Meloni è impegnata a intrattenere contatti e incontri. Tutto mirato a risolvere uno dei punti chiave del nuovo, ovvero il risiko relativo ai. Per ora, il presidente del Consiglio non si è espresso, ma iescono fuori a tutto andare. Le ultime indiscrezioni confermano l’intenzione del leader di via della Scrofa di puntare alla Farnesina. L’idea è quella di un proprio candidato autorevole possibilmente donna (in pole resta Elisabetta) così da poter dare una propria impronta alla politica estera. L’azzurro Antonio Tajani, dunque, ...

AlexBazzaro : Speranza avrebbe prorogato le mascherine sui trasporti per altri mesi. Come per gli ospedali. Si è dovuto fermare p… - Titti14760140 : RT @AlexBazzaro: Speranza avrebbe prorogato le mascherine sui trasporti per altri mesi. Come per gli ospedali. Si è dovuto fermare per l’ar… - LiberaliLib : RT @salvodimartino6: Ecco, a proposito di #governo, io un nome da suggerire a @GiorgiaMeloni come prossimo Ministro della #Giustizia l'avre… - MauroPetricca : RT @AlexBazzaro: Speranza avrebbe prorogato le mascherine sui trasporti per altri mesi. Come per gli ospedali. Si è dovuto fermare per l’ar… - cocchi2a : RT @Patty66509580: Ed avevamo un governo dei 'migliori'?????? Obiettivi del Recovery tutti raggiunti? Ecco i numeri: spesi 20,5 miliardi su 41… -