Google chiude Stadia | come fare per avere i rimborsi  

AGI - Google chiuderà Stadia. La piattaforma di cloud gaming di Mountain View spegnerà i motori il 23 gennaio 2023. Stop già da oggi allo Stadia Store, compresi ecommerce e transazioni in-game. La società di Mountain View ha previsto un piano in cui rientrano gli abbonamenti al servizio, che coinvolge l'hardware Stadia, i pacchetti Play and Watch con Google TV, giochi e componenti aggiuntivi. Annullati inoltre tutti i preordini, con il rimborso di quelli per i quali c'è già stato un addebito. come intende concretamente muoversi la società al momento non è dato sapere (in autonomia? Moduli?). "Stiamo lavorando a questo processo ora e terremo aggiornato questo articolo mentre definiamo il processo per ciascuno dei paesi e situazioni diverse" fa sapere la multinazionale

