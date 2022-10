“Gli italiani non hanno fiducia in Meloni” Il sondaggio che disdegna le elezioni

Leggi su iltempo

(Di sabato 1 ottobre 2022) Lesono fresche fresche ma già tornano i primi sondaggi. “Le urnevisto la vittoria del centrodestra con Fratelli d'Italia primo partito.è in pole per essere la prima premier donna del Paese. Ma quantisono pronti a darle?” la domanda rivolta ai cittadini da Termometro Politico, con ilche ha decretato che meno del 50% (45,2%) risponde positivamente, mentre la quota di chi afferma di riporre poca o per nullainè al 52,3% “Sulla possibile durata del probabile governola maggioranza degli intervistati esprime qualche riserva. Un italiano su due - continuano da TP - pensa che non completerà la legislatura. Di questi il 21,4% ritiene che durerà per meno di ...