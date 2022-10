Gli Azzurri del polo ai Mondiali di Palm Beach in Florida (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – L’Italia del polo, nel paradiso terrestre di Palm Beach (in Florida) sarà tra le otto squadre partecipanti all’International polo World Championship, i Mondiali di polo. L’Italia – proprio come gli Azzurri di Mancini– è campione d’Europa in carica e nel sorteggio ha evitato i parenti stretti di Dybala e Messi, e cioè i fenomeni dell’Argentina, la squadra favorita per alzare la coppa più ambita. I nostri ragazzi nella fase a gironi se la vedranno con Uruguay (prima avversaria, sabato 29 ottobre), Australia e Stati Uniti. Nel girone A, con i campioni in carica dell’Argentina, ci sono Messico, Pakistan e Spagna. E se per gli Azzurri di Mancini gli spareggi sono stati fatali, per gli Azzurri del ... Leggi su italiasera (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – L’Italia del, nel paradiso terrestre di(in) sarà tra le otto squadre partecipanti all’InternationalWorld Championship, idi. L’Italia – proprio come glidi Mancini– è campione d’Europa in carica e nel sorteggio ha evitato i parenti stretti di Dybala e Messi, e cioè i fenomeni dell’Argentina, la squadra favorita per alzare la coppa più ambita. I nostri ragazzi nella fase a gironi se la vedranno con Uruguay (prima avversaria, sabato 29 ottobre), Australia e Stati Uniti. Nel girone A, con i campioni in carica dell’Argentina, ci sono Messico, Pakistan e Spagna. E se per glidi Mancini gli spareggi sono stati fatali, per glidel ...

