Giulia Torelli si scusa dopo le frasi sugli anziani al voto | “Ho detto cose stupide La mia famiglia minacciata”

(Di sabato 1 ottobre 2022)le inevitabili e feroci polemiche, arrivano le scuse., influencer con oltre 200mila follower, è finita per giorni al centro del dibattito sui social e in tv per le sue dichiarazioni aberrantie il diritto al. Secondo la giovane, in poche parole, se la sinistra ha floppato alle elezioni del 25 settembre, la colpa sarebbe “dei vecchi”: “Non sanno niente, non hanno idea di cosa stanno facendo. I vecchi non devono fare niente, nemmeno votare. In casa devono stare, fermi e immobili con quelle mani”.di cui oggi si dice pentita. “Hodelle, violente e superficialial”, ha...

stanzaselvaggia : La sinistra milanese (Giulia Torelli, amata da moda e riviste patinate, professione “riordino armadi”) - Giorgiolaporta : Vedo #Influencer, cantanti, personaggi del #GFvip, Giulia Torelli rosicare vagamente per la vittoria della #Meloni.… - AngeloCiocca : La sinistra democratica, eccola qua. 'I vecchi non devono votare, sono tutti rincoglio**ti'. ??????? - Jes912 : Giulia Torelli era scesa a 212mila followers dai 216mila pre-shitstorm. Dopo le finte scuse é tornata già a 213mila… - cosimosimone2 : RT @Boboj29: Giulia Torelli: “I vecchi devono stare a casa, fermi e immobili con quelle mani”. Cara Giulia ti auguro di diventare anche t… -

E ancora: l'influencerche su Instagram si è messa a inveire contro gli anziani ( video ). "Perché i vecchi hanno diritto di voto Perché" , ha detto. "Il diritto di voto lo hanno già ...fa marcia indietro e chiede scusa per il video post - elezioni in cui inveiva contro gli anziani accusandoli di aver fatto vincere Giorgia Meloni e sostenendo che per questo non ...Dopo le inevitabili e feroci polemiche, arrivano le scuse. Giulia Torelli, influencer con oltre 200mila follower, è finita per giorni al centro del dibattito sui social e in tv per le sue dichiarazion ...La replica di Giulia Torelli dopo la bufera scatenata dalle sue parole sui vecchi al voto: Mi dispiace, ho detto delle cose stupide, violente e superficiali. Ma trovo inaccettabili le conseguenze su c ...