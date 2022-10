Giro dell’Emilia 2022 | sprazzi di Italia con Pozzovivo e Fortunato Piccolo e Zana non pervenuti

Leggi su oasport

(Di sabato 1 ottobre 2022) Si è appena conclusa l’edizione numero 105 del. La corsa che arriva al Santuario della Madonna di San Luca ha regalato spettacolo e battaglia, risultando come sempre uno degli appuntamenti più affascinanti ed interessanti del finale di stagione. Le cinque durissime ascese sul colle bolognese hanno premiato quest’anno Enric Mas, finalmente a segno in una corsa di un giorno di alto livello. Oltre allo spagnolo e ad un Tadej Pogacar come sempre in evidenza, la corsa emiliana ha dato ottimi segnali anche in chiave azzurra. Non è più una novità ma ancora una volta il migliore deglini è stato Domenico. Il lucano è stato l’ultimo ad arrendersi a Mas e Pogacar, apparsi oggi di una spanna superiore agli altri, centrando un terzo posto prestigiosissimo. Sull’ultima salita ha tenuto le ruote ...