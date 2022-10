Giro dell’Emilia 2022, le pagelle: Mas finalmente concreto, commovente Pozzovivo (Di sabato 1 ottobre 2022) L’edizione numero 105 del Giro dell’Emilia non ha deluso le solite altissime aspettative che attira questa corsa. Il circuito del San Luca ha regalato il solito incredibile spettacolo, premiando un super Enric Mas. Come sempre questa corsa ha dato anche indicazioni importanti verso l’ultimo grande appuntamento della stagione, il Lombardia. pagelle Giro dell’Emilia 2022: Enric Mas, voto 9: il maiorchino, nonostante sia da anni tra i migliori scalatori del gruppo, non è certo uno abituato a salire sul gradino più alto del podio. Eppure oggi ha corso in maniera semplicemente perfetta, ha atteso il primo allungo nel gruppo dei migliori per portare il suo attacco. A differenza del Mas che spesso abbiamo visto, non si è fatto scoraggiare da un Pogacar che ha tenuto le sue ruote, attaccando ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) L’edizione numero 105 delnon ha deluso le solite altissime aspettative che attira questa corsa. Il circuito del San Luca ha regalato il solito incredibile spettacolo, premiando un super Enric Mas. Come sempre questa corsa ha dato anche indicazioni importanti verso l’ultimo grande appuntamento della stagione, il Lombardia.: Enric Mas, voto 9: il maiorchino, nonostante sia da anni tra i migliori scalatori del gruppo, non è certo uno abituato a salire sul gradino più alto del podio. Eppure oggi ha corso in maniera semplicemente perfetta, ha atteso il primo allungo nel gruppo dei migliori per portare il suo attacco. A differenza del Mas che spesso abbiamo visto, non si è fatto scoraggiare da un Pogacar che ha tenuto le sue ruote, attaccando ...

