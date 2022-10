“Giornata Internazionale dei Fiumi”: domani ‘Ri-Party-amo’ sul Sabato (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiL’iniziativa prevista per il giorno 2 ottobre a Benevento prevede una Giornata di pulizia di un tratto di sponda del fiume Sabato in località Ponte Leproso (Benevento) e si svolge nell’ambito del progetto Ri-Party-Amo, nato dalla collaborazione fra WWF Italia, Intesa Sanpaolo e Jova Beach Party e avrebbe dovuto coincidere con la Giornata Internazionale dei Fiumi di domenica 25 settembre, ma rinviato per le proibitive condizioni meteo Declinato in tre macroaree di intervento dedicate alla pulizia delle spiagge, Fiumi e laghi, a progetti di ripristino naturale e ad attività di educazione, Ri-Party-Amo ha l’obiettivo di rendere i giovani, scuole, famiglie, aziende e intere comunità protagonisti della ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiL’iniziativa prevista per il giorno 2 ottobre a Benevento prevede unadi pulizia di un tratto di sponda del fiumein località Ponte Leproso (Benevento) e si svolge nell’ambito del progetto Ri--Amo, nato dalla collaborazione fra WWF Italia, Intesa Sanpaolo e Jova Beache avrebbe dovuto coincidere con ladeidi domenica 25 settembre, ma rinviato per le proibitive condizioni meteo Declinato in tre macroaree di intervento dedicate alla pulizia delle spiagge,e laghi, a progetti di ripristino naturale e ad attività di educazione, Ri--Amo ha l’obiettivo di rendere i giovani, scuole, famiglie, aziende e intere comunità protagonisti della ...

