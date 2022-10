Giorgia Meloni, visita al Villaggio Coldiretti: prima uscita pubblica dopo le elezioni (Di sabato 1 ottobre 2022) Giorgia Meloni e’ arrivata al Villaggio della Coldiretti allestito all’interno del parco Sempione a Milano. E’ la prima uscita pubblica della leader di Fratelli d’Italia dopo la vittoria alle elezioni politiche. Ad accoglierla Ignazio La Russa con una delegazione di Coldiretti. Meloni ha fatto ingresso nella tensostruttura allestita al Villaggio Coldiretti, a Milano, applaudita dai presenti. Al suo arrivo dalla platea si sono levate anche urla di incitamento e qualche “brava”. La leader di Fratelli d’Italia, che si e’ accomodata in prima fila, interverra’ dal palco dopo Antonio Tajani. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 1 ottobre 2022)e’ arrivata aldellaallestito all’interno del parco Sempione a Milano. E’ ladella leader di Fratelli d’Italiala vittoria allepolitiche. Ad accoglierla Ignazio La Russa con una delegazione diha fatto ingresso nella tensostruttura allestita al, a Milano, applaudita dai presenti. Al suo arrivo dalla platea si sono levate anche urla di incitamento e qualche “brava”. La leader di Fratelli d’Italia, che si e’ accomodata infila, interverra’ dal palcoAntonio Tajani. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

