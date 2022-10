Giorgia Meloni, da ragazza di borgata a premier: i look della leader di Fratelli d’Italia. Parla il suo hair stylist (Di sabato 1 ottobre 2022) Non sarà il primo dei suoi pensieri ma sotto sotto ci tiene al look e gli strateghi della comunicazione sono già al lavoro. Via il rosso alla sevigliana e il verde mela, adesso solo colori pastello rassicuranti. Giorgia Meloni, che per diventare segretario di un partito se n’è fondato uno da sola e, dopo la licenza classica, la sua “laurea” è stata la militanza, sempre protagonista in quota rosa delle coalizioni del centro destra, al tailleurino grigio si era già ultimamente convertita. Anche se certe sbavature rimangono, il jeans a sigaretta troppo stretto indossato su scarpa décolleté nera, la camicia che fa troppe pieghe, la giacca troppo bianca con sotto un girocollo azzurro squillante mentre si asciugava una lacrima da Verissimo. Non sa che il bianco è il colore più difficile da abbinare. Per il discorso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Non sarà il primo dei suoi pensieri ma sotto sotto ci tiene ale gli strateghicomunicazione sono già al lavoro. Via il rosso alla sevigliana e il verde mela, adesso solo colori pastello rassicuranti., che per diventare segretario di un partito se n’è fondato uno da sola e, dopo la licenza classica, la sua “laurea” è stata la militanza, sempre protagonista in quota rosa delle coalizioni del centro destra, al tailleurino grigio si era già ultimamente convertita. Anche se certe sbavature rimangono, il jeans a sigaretta troppo stretto indossato su scarpa décolleté nera, la camicia che fa troppe pieghe, la giacca troppo bianca con sotto un girocollo azzurro squillante mentre si asciugava una lacrima da Verissimo. Non sa che il bianco è il colore più difficile da abbinare. Per il discorso ...

