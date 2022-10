Ginevra Lamborghini, le sue dure parole su Marco Bellavia (Di sabato 1 ottobre 2022) All'interno della casa del Gf Vip, Ginevra Lamborghini ha speso dure parole nei confronti di Marco Bellavia: "Non lo sopporto". Gf Vip, Ginevra su Marco Bellavia: “Merita di essere bullizzato” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di sabato 1 ottobre 2022) All'interno della casa del Gf Vip,ha spesonei confronti di: "Non lo sopporto". Gf Vip,su: “Merita di essere bullizzato” su Donne Magazine.

5creamovies : RT @whatanightx: Chiunque difenda Ginevra Lamborghini può direttamente bloccarmi, grazie. Perché se per voi è più importante difendere un… - cheridere0 : RT @garysgotjams: 'te lo meriti di essere bullizzato, te lo meriti.' - Ginevra Lamborghini Se vedo ancora un commento con scritto 'QUEEN'… - Skq7qZ : RT @slemeht: Ginevra Lamborghini non mi ha convinta dall’inizio e si sta rivelando per quella che è #GFVIP - slemeht : Ginevra Lamborghini non mi ha convinta dall’inizio e si sta rivelando per quella che è #GFVIP - anarcomico : RT @gieffepparo: —il cassiere inizia a sbuffare spazientito. a quel punto metto con discrezione 5€ per terre. poggiandole delicatamente una… -