Ginevra Lamborghini | «Famiglia ricca? Ho uno stipendio da normale dipendente»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 1 ottobre 2022) La sorella di Elettra, dopo uno scontro nella casa del Grande Fratello Vip con un’altra concorrente, si sfoga rivelando il suo salario mensile: «Prendo 1250 euro e non mi vergogno a dirlo. Non posso permettermi tante cose, nemmeno di guidare una. Non ho soldi illimitati e non li spreco»