Ginevra Lamborghini chiede scusa a Marco Bellavia (VIDEO)

(Di sabato 1 ottobre 2022) Le scuse diè una delle concorrenti che non è stata sempre benevola nei confronti di, anzi. Non si è mai risparmiata e più volte gli ha dato contro, persino ieri a tarda sera quando ha detto che “merita di essere bullizzato”. Parole forti, dure, che L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Ginevra Lamborghini si scusa con Marco Bellavia: “Abbiamo sbagliato, faccio mea culpa” (VIDEO) #gfvip - anna_ursula : RT @garysgotjams: 'te lo meriti di essere bullizzato, te lo meriti.' - Ginevra Lamborghini Se vedo ancora un commento con scritto 'QUEEN'… - Silviablue78 : RT @marti_miy: Quando verranno squalificati: GIOVANNI CIACCI GINEVRA LAMBORGHINI CHARLIE GNOCCHI GEGIA WILMA GOICH ??? #GFBULLIVIP #gf… - enzomariaturco : RT @notabadword_: Edoardo Donnamaria appoggia il pisello in erezione addosso ad Eleonoire: ahahaha che tipo simpatico Marco Bellavia tocca… - Chiccaslaif : Ginevra Lamborghini deve essere squalificata. #gfvip #fuoriginevra #iostoconbellavia #iostoconmarco -

... 2022 Bel messaggio della ex di marco nonché madre di suo figlio #GFvip pic.twitter.com/nMRV8Ht8JW Francy (@Francy11412804) October 1, 2022chiede scusa a Bellavia Io faccio un ...è arrivata a definirlo " uno stupido che fa battute di m***a" , infastidita anche solo da " come parla e cammina quel tappone che non è altro. Si merita di essere bullizzato ". ...Dopo quanto successo nella Casa del GF Vip, Ginevra Lamborghini fa un passo indietro e chiede scusa a Marco Bellavia ...È finita l'esperienza del Gf Vip per Marco Bellavia. Ha deciso di abbandonare la casa piu' spiata d'Italia l'ex conduttore di Bim Bum Bam dopo soli 11 giorni, ma sui ...