Ginevra Lamborghini accusa Marco Bellavia di molestie: “Meriti di essere bullizzato” – VIDEO (Di sabato 1 ottobre 2022) Ginevra Lamborghini, ha accusato Marco Bellavia di averla molestata. Nella Casa del Grande Fratello Vip, tutti i concorrenti hanno fatto muro contro il mental coach che, in più d’una occasione, ha chiesto aiuto al resto del gruppo ricevendo il sostegno solo di Antonella Fiordelisi. Ginevra Lamborghini accusa Marco Bellavia di molestie Nella notte, Ginevra Lamborghini... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 1 ottobre 2022), hatodi averla molestata. Nella Casa del Grande Fratello Vip, tutti i concorrenti hanno fatto muro contro il mental coach che, in più d’una occasione, ha chiesto aiuto al resto del gruppo ricevendo il sostegno solo di Antonella Fiordelisi.diNella notte,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Sonolagia : RT @koala_targaryen: ma che bella persona ginevra lamborghini #gfvip - xbrsmile : RT @IsaeChia: #GfVip 7, Ginevra Lamborghini choc su Marco Bellavia: “Merita di essere bullizzato” Web in fiamme dopo le parole della Vippo… - errikor : RT @teamsolearmy: Ancora credete a Ginevra Lamborghini ?? Da che pulpito arriva la predica ,mi sa tanto di Jessica selassie #gfvip #solear… - Imnotre38975450 : Qualcuno dica a Ginevra Lamborghini che il vero schiaffo agli italiani sono le cazzate che escono dalla sua bocca,… - dave96ita : Sono stati squalificati concorrenti per molto meno Ginevra Lamborghini per me merita la squalifica #gfvip -