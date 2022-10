Giappone | morto a 79 anni Antonio Inoki | leggenda del wrestling e star della tv

(Di sabato 1 ottobre 2022) Tra i pionieriMixed Martil Art, lasciò il ring nel 1988. Poi la carriera politica e la lunga attività diplomatica in giro per il ...

Tra i pionieri della Mixed Martil Art, lasciò il ring nel 1988. Poi la carriera politica e la lunga attività diplomatica in giro per il ...... è stato un personaggio dell'Uomo Tigre e ha avuto un'importante carriera politica Dalarriva una triste notizie per tutti gli appassionati di wrestling e non solo: èAntonio Inoki . ... Giappone: morto a 79 anni il celebre wrestler Antonio Inoki L'iconico wrestler giapponese, autentica leggenda e precursore della disciplina, è morto all'età di 79 anni ... Inoki andò controcorrente nel suo Paese: in Giappone sono le arti marziali ...Dal Giappone è giunta una triste notizia, stamattina: è morto il wrestler giapponese Antonio Inoki, lottatore e personaggio politico e televisivo conosciutissimo non solo nel paese del Sol Levante ma ...