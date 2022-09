Giaele: suo marito Bradford Beck arrabbiato per quello che ha detto al GFVip (Di sabato 1 ottobre 2022) Bradford Beck è il marito milionario di Giaele De Donà e il suo migliore amico, Thomas Incontri, ha contattato ThePipol per rilasciare una dichiarazione ufficiale. Il comunicato ve lo copio-incollo e tutti gli errori di sintassi sono suoi, non miei. “Sono Thomas Incontri, amico fidato di famiglia di Sofia Giaele e Brad, è l’unica persona vicino alla famiglia che conosce perfettamente la coppia; lo stesso è la voce dello statunitense Brad, il quale riferisce che appunto è molto contrariato sul percorso lavorativo della moglie Sofia, in quanto non gli è piaciuto per nulla che lei rendesse note delle parti segrete del loro rapporto, il quale è sì aperto, ma non accessibile così in profondità”. E ancora: “Vista la sua posizione di imprenditore statunitense e la posizione istituzionale che ricopre anche nel ... Leggi su biccy (Di sabato 1 ottobre 2022)è ilmilionario diDe Donà e il suo migliore amico, Thomas Incontri, ha contattato ThePipol per rilasciare una dichiarazione ufficiale. Il comunicato ve lo copio-incollo e tutti gli errori di sintassi sono suoi, non miei. “Sono Thomas Incontri, amico fidato di famiglia di Sofiae Brad, è l’unica persona vicino alla famiglia che conosce perfettamente la coppia; lo stesso è la voce dello statunitense Brad, il quale riferisce che appunto è molto contrariato sul percorso lavorativo della moglie Sofia, in quanto non gli è piaciuto per nulla che lei rendesse note delle parti segrete del loro rapporto, il quale è sì aperto, ma non accessibile così in profondità”. E ancora: “Vista la sua posizione di imprenditore statunitense e la posizione istituzionale che ricopre anche nel ...

