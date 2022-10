Gf Vip, Marco Bellavia abbandona la Casa. I commenti social: “Siete il fallimento della società, i bulli vincono e il debole perde” (Di sabato 1 ottobre 2022) “Un dolore mentale“. Di questo aveva parlato Marco Bellavia che era uno dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip. E, fatti alla mano, è stato allontanato da alcuni compagni di gioco. Ora ha deciso di andarsene: “Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”, il tweet con il quale la produzione annuncia la scelta. Dispiace e non poco. Parlare di depressione in tv è un grande passo per rompere un tv ma in questo modo no, grazie. Nessuno dei coinquilini, tranne Antonella Fioredelisi, ha mostrato la minima empatia anzi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) “Un dolore mentale“. Di questo aveva parlatoche era uno dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip. E, fatti alla mano, è stato allontanato da alcuni compagni di gioco. Ora ha deciso di andarsene: “ha deciso dire la. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà,e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”, il tweet con il quale la produzione annuncia la scelta. Dispiace e non poco. Parlare di depressione in tv è un grande passo per rompere un tv ma in questo modo no, grazie. Nessuno dei coinquilini, tranne Antonella Fioredelisi, ha mostrato la minima empatia anzi, ...

