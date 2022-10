GF Vip, Ginevra Lamborghini: la frase contro Marco Bellavia che ha ansia e paure (Di sabato 1 ottobre 2022) GF Vip, Ginevra Lamborghini pronuncia una frase molto forte contro Marco Bellavia che ha ansia e paura. Non si placano le discussioni all’interno della casa del GF Vip. Il reality ha esordito da pochi giorni ma dietro l’angolo c’è sempre un litigio pronto ad intrattenere il pubblico e anche a farlo infuriare. E’ successo con L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 1 ottobre 2022) GF Vip,pronuncia unamolto forteche hae paura. Non si placano le discussioni all’interno della casa del GF Vip. Il reality ha esordito da pochi giorni ma dietro l’angolo c’è sempre un litigio pronto ad intrattenere il pubblico e anche a farlo infuriare. E’ successo con L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Filippo230796 : @soleisthequeen Soleil in televisione? Io so che è al GF vip party! Niente di rilevante... Nemmeno fosse la d Urso… - commentocose__ : Per me Marco ha “deciso” di abbandonare. Non si tratta della squalifica di Ginevra perché sta parlando di bullismo… - ParliamoDiNews : GF Vip, Ginevra Lamborghini indecente su Marco Bellavia: «Per me ti meriti pure di essere bullizzato» – Video… - LorettaBrunetti : RT @BITCHYFit: Marco, vergognoso attacco di Ginevra al GF Vip: “Merita di essere bullizzato” SENZA PAROLE. ?? #GFVip - _TrashQueen_ : RT @BITCHYFit: Marco, vergognoso attacco di Ginevra al GF Vip: “Merita di essere bullizzato” -