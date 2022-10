GF Vip | Ginevra Lamborghini indecente su Marco Bellavia | «Per me ti meriti pure di essere bullizzato» – Video

(Di sabato 1 ottobre 2022)(US Endemol Shine) Non si placano gli atteggiamenti discutibili dei concorrenti del Grande Fratello Vip contro. Nelle scorse ore, a pronunciarsi in maniera decisamente pessima sull’inquilino è stata, che considera giusto il cattivo trattamento che gli stanno riservando. La frase, decisamente condannabile, è stata pronunciata durante un dialogo con Cristina Quaranta e Antonino Spinalbese. Dopo aver sostenuto distata toccata (?), laha esclamato: “M’ha toccata (…) Ovvio che non fa questo (ha detto mentre si palpava il seno, ndDM)… Per me hai già sbagliato troppo. Per me, quindi, tidi. Te lo ...

infoitcultura : GF Vip, Ginevra Lamborghini oltrepassa il limite: 'Poverino un ca**o! Marco merita di essere bullizzato' - infoitcultura : Gf Vip 7, Ginevra Lamborghini choc su Marco Bellavia - Tuttogossipnews : #GFvip , #Ginevra e il duro attacco a Marco: “Merita di essere #bullizzato” #MarcoBellavia - primadicena72 : RT @BITCHYFit: Marco, vergognoso attacco di Ginevra al GF Vip: “Merita di essere bullizzato” SENZA PAROLE. ?? #GFVip - skifodellaTerra : RT @BITCHYFit: Marco, vergognoso attacco di Ginevra al GF Vip: “Merita di essere bullizzato” SENZA PAROLE. ?? #GFVip -

Nella casa del GfLamborghini in salotto stava discutendo insieme a Cristina Quaranta ed Antonino Spinalbese di Marco Bellavia , che nelle puntata di giovedì sera è stato nominato dalla gran parte dei ...Cioè se hai dei problemi psicologici non vieni al Grande Fratello. Te ne stai a casa e basta. Qui non guarisci, qui impazzisci. Non è che qui vieni a fare psicanalisi': 'Merita di essere ...Non si placano gli atteggiamenti discutibili dei concorrenti del Grande Fratello Vip contro Marco Bellavia. Nelle scorse ore, a pronunciarsi in maniera decisamente pessima sull’inquilino è stata Ginev ...Elettra Lamborghini non ha permesso che la sua intervista a Belve andasse in onda. Ecco che cosa ha rivelato in merito a ciò Francesca Fagnani.