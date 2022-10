GF Vip | Giaele De Donà e il flirt con una nota influencer | “C’è stato qualcosa anche con lei”

(Di sabato 1 ottobre 2022) Fin dal suo ingresso nella casa del GF Vip,Deha fatto parecchio discutere per alcune sue dichiarazioni. La stessa gieffina, infatti, ha rivelato proprio nel programma che lei e il marito hanno deciso di vivere un amore libero. Tra le sue tante rivelazioni, la Deha parlato di unin L'articolo

infoitcultura : Carolina Marconi e Ginevra Lamborghini: l'amore discusso di Giaele De Donà - Grande Fratello VIP - gfvipnews_ : Partecipa al sondaggio mettendo mi piace al nome del vip che vuoi salvare dal televoto. Al momento il vip più votat… - occhio_notizie : Chi è Bradford Beck, il marito ricco di Giaele De Donà con cui vive solo sei mesi all’anno. La concorrente del… - infoitcultura : Giaele De Donà e la confidenza al Gf Vip: ecco chi è la ex gieffina con cui ha avuto un flirt - infoitcultura : Sofia Giaele De Donà chi è, anni, Wikipedia, marito, famiglia, Instagram e Grande Fratello Vip -

Questo poteva significare solo una cosa, che uno dei tre nominati tra Marco Bellavia ,De Donà e Giovanni Ciacci poteva essere stato squalificato o essersi ritirato. Il pensiero del pubblico è ...... comune a tantissime persone, ma non riuscendo a trovare alcuna empatia da pare degli altri "" ... Il televoto che vedeva coinvolti i concorrentiDe Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è ...Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Ma se nella Casa Marco non ha trovato supporto, il suo malessere ha ispirato un moto ...Giunto in questi minuti l'annuncio ufficiale sulla pagina social del GF Vip: il concorrente si ritira tra lo stupore del pubblico.