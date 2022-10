GF Vip | Cristina D’Avena manda un messaggio a Marco Bellavia | le parole della cantante

(Di sabato 1 ottobre 2022) Il bullismo di cuiè vittima nella Casa del Grande Fratello Vip 7 ha suscitato anche la reazione di una sua famosissima ex collega, la, con la quale si mormora anche abbia avuto un flirt quando erano molto giovani. “Forza! Ti sto seguendo… ti voglio bene!” ha scritto lasui suoi social, accompagnando le suecon un cuore. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Gegia: Mehmet Bozkurt esce allo scoperto ed è furioso GF Vip, Gegia: Mehmet Bozkurt esce allo scoperto ed è furioso Il misterioso fidanzato turco dell'attrice è stato raggiunto da FanPage e ha risposto in maniera singolare alla ...

GrandeFratello : Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata… - cigicigici : #gfvip Cristina D’Avena si schiera con Marco Bellavia “Forza Marco! Ti sto seguendo”/ Sorpresa al… - Novella_2000 : Pamela Prati vuole abbandonare il #GFVip: c'entrerebbe Mark Caltagirone - redazionerumors : Durante la quarta puntata del #GfVip , i look delle vippone hanno regalato sorprese e conferme. Finalmente Cristina… - SOLELUNA212 : RT @Cinguetterai: La giuria tecnica di #NonSonoUnaSignora sarà composta da 3 elementi, tra cui la drag queen belga Vanessa Van Cartier, vin… -

...schiacciante Pamela Prati pronta a lasciare il GfStavola però la sua idea sarebbe quella di un'uscita più convenzionale, attraverso una nomination . A svelare il piano di Pamela è stata...... uno dei protagonisti del GF7 non sta vivendo una situazione facile nella casa più spiata ... Intanto è arrivato anche il sostegno dalla sua ex collegaD'Avena, visto che ha rotto il ...“Forza Marco! Ti sto seguendo… ti voglio bene”, ha scritto Cristina che ha così svelato di seguire il Grande Fratello Vip 2022 proprio per la presenza di Bellavia. Un dolce messaggio che i fan del ...Ah lo sapevi anche te», ha detto Cristina a Nikita, «Io pensavo non fosse seria e invece ... Come spesso accade, nel Gf Vip i vipponi sono costretti a fare i conti con il loro passato e, per quanto ...