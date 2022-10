Gf Vip 7, Marco Bellavia ha abbandonato la Casa: annullato il televoto (Di sabato 1 ottobre 2022) Marco Bellavia ha abbondato la Casa del Gf Vip 7. A dare la notizia la pagina Twitter ufficiale del Gf: Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giale De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 1, ... Leggi su isaechia (Di sabato 1 ottobre 2022)ha abbondato ladel Gf Vip 7. A dare la notizia la pagina Twitter ufficiale del Gf:ha deciso di abbandonare la. Ilche vedeva coinvolti i concorrenti Giale De Donà,e Giovanni Ciacci è statoha deciso di abbandonare la. Ilche vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà,e Giovanni Ciacci è stato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 1, ...

universoalice : ogni vip ha l’occasione di affrontare argomenti importanti con il pubblico. con marco si aveva l’opportunità di aff… - icarvsplume : RT @GretaSmara: @GrandeFratello Spero che la famiglia di Marco abbia preso provvedimenti contro il programma e i 'vip' perché nessuno è sta… - Atena53590068 : @GrandeFratello Quindi una cosa così vergognosa la farete passare sotto silenzio? Nessun provvedimento? Riprendetevi - Onlytrash14 : RT @maledettawj: Per me il Grande Fratello vip di quest’anno l’ha vinto Marco Bellavia e non c’è scusa che tenga #gfvip - maledettawj : Per me il Grande Fratello vip di quest’anno l’ha vinto Marco Bellavia e non c’è scusa che tenga #gfvip -