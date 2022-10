GF Vip 7 | Marco Bellavia bullizzato | interviene il figlio | l’appello commovente

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 1 ottobre 2022) Ildi, che ha quindici anni, poco fa su Instagram è intervenuto in difesa del padre con parole dolcissime. “Papà vola come una farfalla e pungi come un’ape. In questi anni mi hai insegnato ad essere un combattente, un guerriero, e io adesso voglio essere come te, non mollare. Ti vogliono far passare per quello che non sei” ha scritto Filippo. “Ti voglio un mondo di bene, facciamo tutti il tifo per te. Dimostra quello che sei realmente, tuo Filippo” ha concluso ildi, che certamente sta soffrendo moltissimo per quanto sta accadendo nella Casa del Grande Fratello Vip 7 e per l’accanimento del gruppo di bulli contro il padre. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Gegia: Mehmet Bozkurt esce allo scoperto ed è furioso ...