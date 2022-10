Genova, l’ex cinema porno rinasce e per sopravvivere si trasforma in un circolo culturale alternativo (Di sabato 1 ottobre 2022) “Ero un cinema osè, specializzato in film gay e trans. Mi hanno chiuso, perso all’asta, e ora mi hanno trasformato in un “circolo culturale” dove troverai eventi dedicati al cinema mai visto”. Si presenta bene la riapertura del cinema Gioiello di Genova, ora Gioiello Play Hard. l’ex sala a luci rosse torna agli albori dell’exploitation anni settanta, tra l’autorialità underground e il fuoriorarismo ad oltranza. Sono i quotidiani del capoluogo ligure a pubblicare la notizia. Il Gioiello (nomen omen?) riapre i battenti in zona Balbi, dal 6 ottobre. Primo aspetto: il locale è completamente rinnovato. E non solo per quelle facili ironie da seggioline inzaccherate dagli amplessi dell’xxx, perfino criminali (visto che nel 2005 venne chiuso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) “Ero unosè, specializzato in film gay e trans. Mi hanno chiuso, perso all’asta, e ora mi hannoto in un “” dove troverai eventi dedicati almai visto”. Si presenta bene la riapertura delGioiello di, ora Gioiello Play Hard.sala a luci rosse torna agli albori delploitation anni settanta, tra l’autorialità underground e il fuoriorarismo ad oltranza. Sono i quotidiani del capoluogo ligure a pubblicare la notizia. Il Gioiello (nomen omen?) riapre i battenti in zona Balbi, dal 6 ottobre. Primo aspetto: il locale è completamente rinnovato. E non solo per quelle facili ironie da seggioline inzaccherate dagli amplessi dell’xxx, perfino criminali (visto che nel 2005 venne chiuso ...

