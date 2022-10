Gegia | il presunto fidanzato Mehmet rompe il silenzio | le prime parole

(Di sabato 1 ottobre 2022) Parla ildiIn questi giorni si sta facendo un gran parlare diBozkurt, ilturco di. Proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 l’attrice romana nel corso dell’ultima diretta ha svelato i dettagli della sua relazione, raccontando come ha incontrato il suo misterioso compagno. Stando L'articolo proviene da Novella 2000.

Secondo sempre Cristina Quaranta la showgirl avrebbe accelerato la sua richiesta dopo il caso legato ae il suofidanzato Mehmet: 'Alfonso quando è entrato a chi ha chiesto l'unico ...Ascolta questo articolo Nella scorsa puntata del ' Grande Fratello Vip ' si è parlato delrapporto trae Mehmet Bozkurt , ilfidanzato della vippona. L'artista ha rivelato di aver potuto conoscere il turco solamente in una circostanza in aeroporto, ma nel mentre si ...Gf Vip 7, il presunto fidanzato turco di Gegia rompe il silenzio sul loro rapporto ma poi scompare. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Share Facebook Twitter Grande Fratello Vip: Gegia è una delle concorrenti che probabilmente saranno più amate dal pubblico in questa edizione. Ci sono però tante cose da sapere su di lei, sul suo pass ...