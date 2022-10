Gazzetta: in tre anni il Milan ha ridotto le perdite di 130 milioni (Di sabato 1 ottobre 2022) La Gazzetta dello Sport dedica una pagina al Milan e ai dati relativi al bilancio rossonero. Quella del club è una crescita costante. Elliott ha ceduto a RedBird un club in ordine. “Il risultato netto del bilancio consolidato per il 2021-22, che il CdA del Milan ha approvato e che sarà sottoposto ai voti dell’Assemblea dei soci a fine mese, è negativo per 66,5 milioni. Trenta in meno dell’ultimo esercizio di bilancio, quello chiuso al 30 giugno 2021: il rosso era stato di 96,4 milioni. Un trend di crescita che impressiona ulteriormente se si allarga lo sguardo al 2019-20, annata nera del Covid: il Milan aveva chiuso con 194,6 milioni di perdite e da allora si è risollevato riducendole di quasi 130 milioni”. Un risultato ottenuto anche ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 ottobre 2022) Ladello Sport dedica una pagina ale ai dati relativi al bilancio rossonero. Quella del club è una crescita costante. Elliott ha ceduto a RedBird un club in ordine. “Il risultato netto del bilancio consolidato per il 2021-22, che il CdA delha approvato e che sarà sottoposto ai voti dell’Assemblea dei soci a fine mese, è negativo per 66,5. Trenta in meno dell’ultimo esercizio di bilancio, quello chiuso al 30 giugno 2021: il rosso era stato di 96,4. Un trend di crescita che impressiona ulteriormente se si allarga lo sguardo al 2019-20, annata nera del Covid: ilaveva chiuso con 194,6die da allora si è risollevato riducendole di quasi 130”. Un risultato ottenuto anche ...

